«Реал» спасся в матче с «МанСити» и вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в упорнейшей борьбе смог вырвать путевку в финал у «Манчестер Сити». Испанцы, проигравшие в первом гостевом матче со счетом 3:4, дома к 90-й минуте уступали 0:1 (на 73-й минуте отличился Рияд Марез). Однако за две минуты Родриго забил два гола и перевел игру в овертайм. В дополнительное время на 95-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный за его снос, и счет стал 3:1 в пользу «Королевского клуба». В итоге – 6:5 в пользу «Реала», и он выходит в финал, где сыграет с другим английским клубом – «Ливерпулем».

Мерсисайдцы, напомним, вчера не без труда обыграли на выезде испанский «Вильярреал» со счетом 3:2. Общий счет этого противостояния – 5:2 в пользу англичан.

Финал состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс».