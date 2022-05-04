В Уругвае испугались «Серых волков»
Сенат Уругвая единогласно поддержал предложение отложить назначения посла в Анкаре из-за жеста «Серых волков» главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает Mercopress.
Предложение было внесено сенатором армянского происхождения Лилиам Кечичян. По ее просьбе, Верхняя палата согласилась направить досье обратно в Комитет по международным делам.
Напомним, что 23 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретив в Уругвае ультрарадикальных армянских демонстрантов, выкрикивающих оскорбительные антитурецкие лозунги, показал знак «Серых волков».