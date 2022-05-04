«В Украине решается, как будут жить на нашем континенте»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к датчанам в годовщину освобождения страны от нацистов. Он подчеркнул, что тогда они праздновали победу и надеялись, что эта столь жестокая война станет последней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что Россия мечтает захватить Украину и другие европейские государства.

"Именно сейчас и именно в Украине решается, как будут жить люди на нашем континенте. Будет ли мир. Не только у нас, но и у наших соседей, но у вас. Зло не знает, что такое государственные границы. Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны", - отметил Зеленский.

Он вспомнил, как обращался к датчанам на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент тогда говорил, что Россия применила против нашей страны 1370 ракет. На сегодняшний день - уже 1993 ракеты.

"Просто представьте, сколько жизней они унесли. Большинство из них ударило по невоенным объектам", – сказал украинский лидер.

Он рассказал, что россияне разрушили уже 1584 образовательных объекта в нашей стране. Это детские сады, школы, университеты. За 70 дней с начала полномасштабного вторжения войска РФ убили 220 украинских детей.