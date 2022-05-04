Мишель: Замороженные активы россиян нужно конфисковать в пользу Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает за конфискацию активов россиян, которые находятся под санкциями, с целью дальнейшего их использования для возмещения ущерба, причиненного Россией в войне против Украины. Об этом Мишель заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение», - отметил Мишель.

В то же время он констатировал, сославшись на профессиональный опыт работы юристом, что «юридический уровень этого вопроса не так прост. «В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс», - добавил президент Европейского совета.