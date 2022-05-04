Зеленский: Россия ответит за эту смерть

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель под обстрелами журналиста Александра Махова. Глава государства заявил, что Россия ответит за эту смерть. Об этом Зеленский заявил во время видеообращения.

Президент отметил, что Махов был родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что такое эта война.

«Мои искренние соболезнования близким и друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра, и мы ее реализуем», - сказал Зеленский.

Махов, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде, погиб в Харьковской области в боях под Изюмом. Журналисту было 36 лет.