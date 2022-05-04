Против Филиппа Киркорова могут возбудить уголовное дело видео
В России представители движения «Царьград» обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть скандальный номер Филиппа Киркорова в рамках уголовного кодекса. В числе заявителей такие известные персоны как Борис Корчевников, Мария Шукшина, Ольга Кормухина и другие.
Все из-за шоу в Кремле, во время которого Киркоров забирался на огромный крест, на котором была «распята» актриса, и пел известную песня «Мария Магдалена».
Верующие заявили, что это злостное оскорбление их чувств, просят возбудить уголовное дело против Филиппа Киркорова и организаторов шоу «55. Gold. Золотые хиты».
«Крест – символ распятия Христа, являющийся одним из основных символов и объектов почитания в Православии, – в указанном эпизоде публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», - говорится в обращении «Царьграда».