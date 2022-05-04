Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:36

В ночь священного Рамазана первое интервью после освобождения разорившегося судоходного магната Мубариза Мансимова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но под осколками этой бомбы, как и под останками своей рухнувшей былой бизнес-империи остался сам Мансимов. Низкий клеврет оказался не только гнусным предателем, но и совершенно распутным и бесчестным человеком. И не только потому, что преданный бес чести Мансимов нарушил все неписанные законы и каноны чести, попытавшись свести счеты с навеки усопшими. Мансимов без зазрения совести вызывающе лгал. Прямо в объектив камеры под испытывающим взглядом тысяч зрителей. Он с бесстыдством солгал спустя три года после убийства Лоту Гули (Надира Салифова), попытавшись убедить весь Азербайджан в том, что ему удалось одернуть и осадить одного из самых свирепых и безжалостных воров в законе. Но вместе с этим предал огласке свой немужской и отвратительный поступок – в страхе за свою жизнь Мансимов сдал Салифова турецкой полиции. Так все же призвал к ответу или сдал? Бегающие хитрые глазки человечишка, которого Гули с легкостью посадил бы у параши с баландой в руках, выдали его – сдал вора ссученный магнат!

Мансимов не ответил на главный вопрос, предопределивший его судьбу: каким образом Госнефтекомпания Азербайджана в лице ее прежнего руководства разорила его бизнес? Что Мансимова объединяло с SOCAR? Какие контракты и обязательства? Что должен был выполнить Мансимов и от чего уклонился? И почему сорвал транспортные перевозки нефтяной продукции?! Хотя, с другой стороны, что объяснять Мансимову? Он не только не исполнил свои обязательства, но попытался украсть сотни миллионов долларов. Но об этом Мансимов не обмолвился ни словом. Признаться перед объективом камеры в воровстве?! В собственном воровстве? В том, что обманул доверие Ровнага Абдуллаева?! И попытался облапошить своего друга Анара Ализаде на 390 миллионов долларов?! Чистосердечно признаться в своей подлости и сущем коварстве, из-за чего Ализаде по сей день выплачивает проценты турецким банкам?! Сказать, что в погоне за миллионами посягнул на святую святых?! И почему же Мансимов проиграл Ровнагу Абдуллаеву и Анару Ализаде подряд все суды в Турции и Великобритании? Почему ни словом не обмолвился о долгах Госнефтекомпании, утвержденных в судебном порядке? Или Ровнаг Абдуллаев подкупил и Высокий Лондонский суд?! Мансимов выставляет себя в ипостаси жалкого и юродивого блаженного, брошенного и преданного ближайшим окружением. И даже брат Мансимова ушел и предал его. Да-да, делец-магнат абсолютно прав в одном – его оставило почти все окружение. Но в этом он винит всех, кроме себя самого. Но ведь и Мансимов шел по порочному пути предательства. Шел по трупам. И его руки запачканы кровью и героином. Не гнушался Мансимов и траффикингом, поставкой в Азербайджан юных девиц из Грузии с помощью своего дружбана-сутинера Романа…

Развенчивая Лоту Гули, Мансимов почему-то умалчивает о своем партнерстве и товариществе с другим вором в законе, своим земляком Ровшаном Ленкоранским. А что объединяло Мансимова с Ленкоранским – секрет Полишинеля. Было бы очень интересно в следующем интервью послушать о совместных делах Мансимова и с этим вором в законе. И, наверное, когда-нибудь Мансимов расскажет, как он попытался кинуть своего благодетеля основателя «Лукойл» Вагита Алекперова, что не поделил с вице-президентом Валерием Головушкиным, что его объединяло с преступной группировкой экс-министра нацбезопасности Эльдаром Махмудовым… И куда делся танкер имени отца Эльдара Махмудова - академика Ахмеда Махмудова? Вслед за Махмудовым утонул и танкер… Следы каких преступлений пытался скрыть Мансимов?! И в зависимости от политической конъюнктуры на одних и тех же арестованных Лондонским судом танкерах Мансимова фамилия Расулзаде уступает место фамилии Алиев, которую ловкий прохиндей может с легкостью заменить псевдонимом Эльчибей. Но стоит президенту И.Алиеву отправить Ровнага Абдуллаева в отставку, как в жажде тонкого лучика света в мрачном тоннеле Мансимов жестоко произносит: «Эльчибей был слабым политиком. Но добрым малым». Наступила пора перекрасить и переименовать танкер. Эльчибей замазан новым толстым слоем красной краски. В поисках новой жертвы Мансимову приглянулся новый президент SOCAR – юный и доверчивый Ровшан Наджаф. И Мансимов всячески изощряется в поэтических дифирамбах к новому реформаторскому поколению азербайджанских чиновников. Авось прохляет?! Вслепую разведем?! Мансимов – обыкновенная чушка, обутый в сельские башмаки тундрюк с белыми носками. Не потому, что пределом его детских мечтаний в высокогорном кишлаке был просмотр низкопробных индийских фильмов в открытом сельском кинотеатре или вожделенная страсть к цветному подносу с изображением Зейнаб Ханларовой. И даже – не первые эротические сцены в советском телеящике с участием синьора Робинзона и Пятницы, о которых он страстно, желанно и маняще рассказывал в эфире журналиста Аваза Зейналлы.

С брежневских времен в неустойчивом, эклектичном и деформированном сознании Мансимова доминировал герой старого времени – советский солдат, исполнивший интернациональный долг воина в Афганистане. Мубариз, как и миллионы советских юношей мечтал о героических подвигах в Афгане, в борьбе с Амином, Хекматияром, душманами, преградившими путь построению социализма на Востоке. С тех пор и по сей день слабоумный Мансимов плохо представлял, чем на самом деле занимались советские солдаты в афганских кишлаках, отнимая право на свободу народа, вырезая целые провинции, насаждая красный террор… Поэтому для Мансимова славный путь «афганца» из черного тюльпана – не страница позора, а воплощение доблестной воинской славы. И Мансимов сладострастно и пылко расписывал Зейналлы свои мнимые подвиги в борьбе с душманами. Но и в этой части своего повествования Мансимов солгал. Выдал желаемое за действительное. В психиатрии девиантное поведение Мансимова называется псевдологией, то есть патологической склонностью к распространению лживой информации. Действительно ли Мансимов исполнил долг воина-интернационалиста в борьбе с ересью Ахмад-шаха Масуда и Хикматияра? Увы, к несчастью Мансимова, в ответ на наш запрос источники в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что Мансимов Мубариз Гурбанали оглы, 1968 года рождения, с 12 июля 1987 года по 14 апреля 1989 года прошел воинскую службу в 145-ой войсковой части Вооруженных сил СССР, расположенной в городе Финовфурт Германской Демократической Республике. А в этой части располагалась Военная школа поваров.