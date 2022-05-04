Россия ударила ракетами по украинскому Краматорску

В ночь с 4 на 5 мая Россия нанесла ракетный удар по жилым районам и центральной части города Краматорск Донецкой области, по предварительной информации, ранены 6 человек. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик. Предварительно - 6 раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.