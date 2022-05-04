«Преступника, сравнимого только с Эскобаром», выдали США

Власти Колумбии экстрадировали в Соединенные Штаты главаря одного из крупнейших колумбийских наркокартелей «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель, который был задержан в октябре прошлого года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

По его словам, Усуга — «преступник, сравнимый только с (влиятельным наркобароном) Пабло Эскобаром».

«Это не только самый опасный наркоторговец в мире, но и убийца общественных лидеров и полицейских, насильник детей и подростков», — добавил Дуке.

Усуга был задержан в октябре прошлого года в своем укрытии в джунглях региона Ураба на северо-западе Колумбии. С тех пор 50-летний наркобарон находился под арестом в столице Колумбии Боготе. Кроме торговли наркотиками его обвиняют в убийствах, вымогательстве, похищениях людей, заговоре и склонении несовершеннолетних к преступной деятельности.

Обвинение в наркоторговле Усуге предъявлено прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Он был одним из наиболее разыскиваемых лиц в списке ведомства США по борьбе с наркобизнесом. «Клан залива» считается одним из крупнейших наркокартелей Колумбии и занимается поставками кокаина в страны Центральной и Северной Америки. Он рекрутирует своих членов из бывших сторонников правых военизированных формирований. Кроме наркобизнеса, картель занимается нелегальными горными разработками и рэкетом.