«Преступника, сравнимого только с Эскобаром», выдали США

Власти Колумбии экстрадировали в Соединенные Штаты главаря одного из крупнейших колумбийских наркокартелей «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель, который был задержан в октябре прошлого года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

По его словам, Усуга — «преступник, сравнимый только с (влиятельным наркобароном) Пабло Эскобаром».

«Это не только самый опасный наркоторговец в мире, но и убийца общественных лидеров и полицейских, насильник детей и подростков», — добавил Дуке.