Оппозиция вновь перекрывает улицы в Ереване
В Ереване с 08։30 по местному времени стартовали акции протеста. Представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц Еревана, пишут армянские СМИ.
Полицейские призывали активистов открыть дорогу. Спустя несколько минут дорога все же была освобождена для проезда автотранспорта.
Накануне заместитель председателя парламента Армении дашнак Ишхан Сагателян заявил, что акции протеста должны охватить всю Армению. Вчера дороги были закрыты и в областях Армении, в частности, закрыты дороги Севан - Ереван, Ванадзор - Ереван, Гюмри - Ереван, а также дороги из Гориса в Ереван.