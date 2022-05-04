Разведка США помогает Киеву вычислять российских генералов в Украине

США предоставили разведданные Вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров ВС РФ, сообщает New York Times со ссылкой на чиновников американской администрации.

По данным Украины, с начала войны на фронте погибли 12 высших российских офицеров. Издание отмечает, что это количество удивило военных аналитиков.

Россия официально подтвердила гибель двух заместителей командующего армиями - генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова.

По данным источников издания, украинские официальные лица объединили информацию о местоположении, полученную от США, и свои собственные данные, чтобы нанести удары, которые привели к гибели российских военных.

NYT отмечает, что одним из источников получения информации о местонахождении российских войск являются секретные и коммерческие спутниковые снимки.