Разведка США помогает Киеву вычислять российских генералов в Украине
США предоставили разведданные Вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров ВС РФ, сообщает New York Times со ссылкой на чиновников американской администрации.
По данным Украины, с начала войны на фронте погибли 12 высших российских офицеров. Издание отмечает, что это количество удивило военных аналитиков.
Россия официально подтвердила гибель двух заместителей командующего армиями - генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова.
По данным источников издания, украинские официальные лица объединили информацию о местоположении, полученную от США, и свои собственные данные, чтобы нанести удары, которые привели к гибели российских военных.
NYT отмечает, что одним из источников получения информации о местонахождении российских войск являются секретные и коммерческие спутниковые снимки.