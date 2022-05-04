Сухопутные войска Беларуси были замечены в развертывании из гарнизона в поле для военных учений. Это соответствует сезонным нормам, поскольку в мае в Беларуси завершается цикл зимней подготовки, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, попытается создать угрозу для Украины в результате этих учений, чтобы закрепить украинские силы на севере, не позволяя им участвовать в битве за Донбасс.

При этом в Минобороны Британии добавили, что отклонений от нормального хода учений, которые могли бы представлять угрозу для союзников и партнеров, в настоящее время не предвидится.