В Сумгаите на заводе произошел взрыв: погиб рабочий

В Сумгаите на металлоплавильном заводе произошел взрыв.

Согласно сообщению Сумгаитской городской прокуратуры, днем 4 мая в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Сархан Гумметов, 1990 года рождения, работавший сварщиком на металлоплавильном заводе в Сумгаите, в результате взрыва получил ранения и позже скончался в больнице от полученных травм.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что Сархан Гумметов получил различные телесные травмы в результате взрыва газового баллона во время сварочных работ.

В Сумгаитской городской прокуратуре проводится расследование.