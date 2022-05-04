В Сумгаите на заводе произошел взрыв: погиб рабочий
В Сумгаите на металлоплавильном заводе произошел взрыв.
Согласно сообщению Сумгаитской городской прокуратуры, днем 4 мая в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Сархан Гумметов, 1990 года рождения, работавший сварщиком на металлоплавильном заводе в Сумгаите, в результате взрыва получил ранения и позже скончался в больнице от полученных травм.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что Сархан Гумметов получил различные телесные травмы в результате взрыва газового баллона во время сварочных работ.
В Сумгаитской городской прокуратуре проводится расследование.