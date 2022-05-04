США готовятся к новым сценариям из-за застоя в диалоге с Ираном

Исход продолжающихся в Вене переговоров с Ираном остается неясным. Вашингтон готовится к сценарию, при котором согласия по ядерной программе Тегерана не будет, сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге, комментируя тему возвращения США к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Правда в том, что мы добились значительного прогресса на переговорах в Вене в формате P5+1 (пять постоянных членов ООН и Германия) за последние месяцы, но, конечно, не смогли завершить договоренности и неясно, сможем ли сделать это, пока все неопределенно», - цитирует дипломата Anadolu.

Поскольку возврат к переговорам все еще под вопросом, США готовы к обоим сценариям: с договоренностями и без, заявил представитель Госдепа. «Вместе с союзниками и партнерами Вашингтон готовится к сценарию, при котором нет СВПД и придется прибегнуть к иной тактике и подходам, которые будут отвечать нашим интересам. Президент Байден ясно дал понять, что Ирану категорически не будет позволено получить ядерное оружие, вне зависимости от того, будет СВПД или нет», - отметил Прайс.