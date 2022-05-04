Баку в этом месяце примет Кубок мира

По словам генсека федерации, несмотря на то, что из-за пандемии запланированные в нашей стране в 2020 и 2021 годах престижные международные мероприятия по этому виду спорта так и не были проведены, в Бакинском стрелковом центре не прекращались внутренние состязания, команды продолжали подготовку.

Представитель федерации отметил, что нынешняя благоприятная обстановка вызвала интерес к данному виду спорта. "В частности, прошедший с 28 апреля по 2 мая чемпионат страны по пулевой стрельбе еще раз продемонстрировал, какой интерес к этому спорту имеется среди подростков и молодежи. Свыше 60 спортсменов, представляющих различные спортивные клубы из регионов страны, соревновались в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки на дистанции 10 метров, а также в стрельбе на дистанции 25 и 50 метров из малокалиберного пистолета", - сказал Эмин Джафаров.

Кроме того, согласно решению исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в Баку с 27 мая по 7 июня состоится Кубок мира, в рамках которого атлеты будут соревноваться в пулевой и стендовой стрельбе по 15 олимпийским дисциплинам. В ходе этого престижного соревнования Бакинский стрелковый центр примет около 700 спортсменов из более чем 70 стран. Известные стрелки, чемпионы мира и Европы, победители Олимпийских игр будут бороться за победу в Азербайджане.

Отметим, что Бакинский стрелковый центр, который был сдан в эксплуатацию в 2015 году, имеет в своем распоряжении территорию в 16 гектаров. По своей инфраструктуре и оснащению центр считается одним из четырех лучших в Европе.