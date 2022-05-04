Кеосаян стал персоной нон грата в Казахстане

Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что ведомство незамедлительно предложило внести Тиграна Кеосаяна в список персон нон грата, передает Orda.kz.

«Решение о внесения в черный список Тиграна Кеосаяна было принято в тот же день, когда бывший режиссер негативно высказался в адрес Казахстана. МИД незамедлительно предложил внести его в список персон нон грата. В тот же день соответствующие ведомства поддержали инициативу. Дело осталось за малым, документы должны оформить официально», - сказал он.

Напомним, что ранее пропагандист Кеосаян заявил, что «игры в дружбу кончились» и теперь встал «вопрос выживания». По его мнению, Казахстан должен выбрать одну из сторон противостояния, остаться нейтральными не получится.