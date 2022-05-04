В Киеве подтвердили визит куратора по «ДНР» и «ЛНР» в Мариуполь

Куратор отношений с «ЛНР» и «ДНР», первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко накануне, 4 мая, посетил Мариуполь. Это его вторая поездка на Донбасс за последнее время, сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, вчера в Мариуполе были первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, которые курируют "интеграцию Мариуполя" в России. “Их сопровождали псевдомэр Константин Иващенко и псевдосекретарь городского совета Евгений Хармышев”, - отметил мэр города.

"Они открыли памятник… на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинским комсомолом. Что интересно, во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет и еще раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая. Больше никто не прячется", - добавил Андрющенко.