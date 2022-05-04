Во Франции арестовали виллу российского олигарха

На самом известном морском курорте Европы - Сен-Тропе арестовали виллу Copab, которая, согласно расследованию «Схем» (Радио Свобода), принадлежит семье основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Вилла была арестована в связи с санкциями Евросоюза, передает The Insider.

Как выяснили журналисты, вилла записана на французскую фирму SNC Copab. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана - Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. Документы, подтверждающие это, есть в распоряжении «Схем». Фридман зарабатывал на вилле от €180 тысяч до €440 в месяц, сдавая ее в аренду. На территории владения есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета.

The Insider напоминает, что Фридман стал одним из первых россиян, попавших под санкции Евросоюза после вторжения России в Украину. Это произошло 28 февраля, тогда же санкции были введены в отношении других владельцев консорциума «Альфа-Групп» — Петра Авена, а также Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина. В обосновании к введенным санкциям указано, что Фридман состоит в тесной связи с АП и содействовал оккупации Крыма в 2014 году.