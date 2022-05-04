Питер Дикинсон в интервью haqqin.az: «Российские войска попытаются захватить Одессу со стороны Херсона и с запада… Предполагается удар из Приднестровья»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 11:32

Капиталы Кремля и российских олигархов, замороженные в многочисленных западных банках, пойдут в итоге на послевоенное восстановление Украины. Такие прецеденты в мировой истории уже были, поскольку международное право допускает возможность компенсировать ущерб государству, подвергшемуся вероломному нападению, за счет активов страны-агрессора. Этим соображением с haqqın.az поделился Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today.

"Для того, чтобы Киев получил российские активы, - считает Питер Дикинсон, - международным структурам предстоит определить уровень ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре, после чего принять решение о компенсации из замороженных средств Российской Федерации". Говоря о поддержке, которую Запад оказывает Украине, эксперт отметил, что США и Евросоюз отныне будут оснащать Украину как сдерживающим, так и наступательным оружием. Наконец-то Киев получит такое вооружение, которое позволит Украине перехватить инициативу в войне. "В начале российской агрессии поставки оружия для Украины были достаточно скромны и ограничены, чтобы позволить Генштабу ВСУ строить планы о контрнаступлении, - утверждает Дикинсон. - Но уже в ближайшие месяц-два украинская армия получит от коллективного Запада все необходимое, чтобы освободить континентальную часть страны. Что же касается деоккупации Крыма, то эта тема никогда не снималась с повестки дня и рассматривается сегодня как отдельный вопрос…"

По словам известного эксперта, чтобы добить российскую экономику и тем самым обескровить военную машину Кремля, необходимо тотальное эмбарго на импорт из России нефти и газа, поскольку доходы от энергетического сектора есть не что иное, как спасательный круг, позволяющий поддерживать на плаву экономику страны. Некоторые европейские политики уже начали активно продвигать идею эмбарго российских энергоресурсов, но в то же время контуры принятия кардинальных решений на сей счет в ЕС пока не просматриваются. Дикинсон считает, что российская экономика постепенно скатывается в пропасть, поскольку в Кремле не могут найти замену западным технологиям и технике, не попадающим из-за санкций в Россию. В ближайшие пять лет РФ будет неуклонно откатываться назад в своем экономическом, социальном и технологическом развитии, вследствие чего будет меняться характер политической власти в Кремле. "К сожалению, - констатирует издатель, - в России сегодня нет реальной силы, способной остановить её скатывание в каменный век". По словам Дикинсона, российская армия намерена захватить все черноморское побережье Украины, включая Одессу. Захват "жемчужины у моря" даст России стратегическое преимущество, поскольку одесский порт, через которой страна связана с международным рынком, имеет ключевое значение для украинской экономики. Скорее всего, российские войска попытаются захватить Одессу с востока, со стороны Херсона, и с запада, откуда предполагается удар из Приднестровья.