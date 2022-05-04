Питер Дикинсон в интервью haqqin.az: «Российские войска попытаются захватить Одессу со стороны Херсона и с запада… Предполагается удар из Приднестровья»
Капиталы Кремля и российских олигархов, замороженные в многочисленных западных банках, пойдут в итоге на послевоенное восстановление Украины. Такие прецеденты в мировой истории уже были, поскольку международное право допускает возможность компенсировать ущерб государству, подвергшемуся вероломному нападению, за счет активов страны-агрессора.
Этим соображением с haqqın.az поделился Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today.
"Для того, чтобы Киев получил российские активы, - считает Питер Дикинсон, - международным структурам предстоит определить уровень ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре, после чего принять решение о компенсации из замороженных средств Российской Федерации".
Говоря о поддержке, которую Запад оказывает Украине, эксперт отметил, что США и Евросоюз отныне будут оснащать Украину как сдерживающим, так и наступательным оружием. Наконец-то Киев получит такое вооружение, которое позволит Украине перехватить инициативу в войне.
"В начале российской агрессии поставки оружия для Украины были достаточно скромны и ограничены, чтобы позволить Генштабу ВСУ строить планы о контрнаступлении, - утверждает Дикинсон. - Но уже в ближайшие месяц-два украинская армия получит от коллективного Запада все необходимое, чтобы освободить континентальную часть страны. Что же касается деоккупации Крыма, то эта тема никогда не снималась с повестки дня и рассматривается сегодня как отдельный вопрос…"
По словам известного эксперта, чтобы добить российскую экономику и тем самым обескровить военную машину Кремля, необходимо тотальное эмбарго на импорт из России нефти и газа, поскольку доходы от энергетического сектора есть не что иное, как спасательный круг, позволяющий поддерживать на плаву экономику страны. Некоторые европейские политики уже начали активно продвигать идею эмбарго российских энергоресурсов, но в то же время контуры принятия кардинальных решений на сей счет в ЕС пока не просматриваются.
Дикинсон считает, что российская экономика постепенно скатывается в пропасть, поскольку в Кремле не могут найти замену западным технологиям и технике, не попадающим из-за санкций в Россию. В ближайшие пять лет РФ будет неуклонно откатываться назад в своем экономическом, социальном и технологическом развитии, вследствие чего будет меняться характер политической власти в Кремле.
"К сожалению, - констатирует издатель, - в России сегодня нет реальной силы, способной остановить её скатывание в каменный век".
По словам Дикинсона, российская армия намерена захватить все черноморское побережье Украины, включая Одессу. Захват "жемчужины у моря" даст России стратегическое преимущество, поскольку одесский порт, через которой страна связана с международным рынком, имеет ключевое значение для украинской экономики. Скорее всего, российские войска попытаются захватить Одессу с востока, со стороны Херсона, и с запада, откуда предполагается удар из Приднестровья.
Возвращаясь к теме энергоресурсов, Питер Дикинсон утверждает: пока России удается реализовывать на международном рынке и, в частности, в Европе нефть, газ и нефтепродукты, деньги у России не закончатся.
Что касается оружия, то в боях в Украине Москва потеряла много военной техники. Правда, у нее в резерве есть немало морально устаревших танков и другой бронетехники, находящейся к тому же в плачевном техническом состоянии.
Впрочем, и эта не самая большая проблема по сравнению с критической нехваткой в российских вооруженных силах профессиональных солдат и офицеров. Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал этот факт в интервью Sky News, отметив, в частности: «У нас значительные потери в войсках, и это - огромная трагедия для нас».
В настоящее время Министерство обороны РФ ведет по всей стране поиск контрактников для отправки на фронт, в Украину. Помимо вербовочных центров, власти размещают объявления в гражданских сайтах по поиску работы, где обычно ищут людей на вакансии бухгалтеров и программистов.
Следует учесть, что каждый пятый погибший в Украине российский военный был офицером в звании от младшего лейтенанта до генерала.
Дикинсон убежден, что от всеобщей мобилизации в России, на проведение которой постоянно намекает Кремль, не будет практического толка, поскольку действующей в Украине российской армии нужны подготовленные боевые офицеры, с опытом нескольких войн за плечами, а не вчерашние выпускники военных училищ, никогда не нюхавшие пороха.