В Баку члены преступной финансовой пирамиды предстали перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Габиля Бадалова, главы «Crowd-1», а также Амина Гусейнова, Аловсата Мазандарова, Сабахира Фарзалиева, Ясина Амирли и Гейчек Дуньямалиевой, обвиняемых в создании финансовой пирамиды и хищении денег у граждан.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд назначен на 11 мая.

Отметим, что в результате операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в ноябре прошлого года, были выявлены исполнители схемы мошенничества «Crowd-1», получившей распространение в стране. В рамках организации международной мошеннической пирамиды в отношении Габиля Бадалова и еще 5 человек проведены оперативно-технические мероприятия, собраны доказательства преступной деятельности группы. Бадалов и другие члены преступной группы - Амин Гусейнов, Аловсат Мазандаров, Сабахир Фарзалиев, Ясин Амирли и Гейчек Дуньямалиева были вскоре задержаны и доставлены в Главное управление, где в своих первоначальных показаниях признали, что «Crowd-1» является финансовой пирамидой. В ходе проверки их офисов в Баку и Гяндже были обнаружены и изъяты электронные доказательства, имеющие отношение к делу.