В Баку члены преступной финансовой пирамиды предстали перед судом
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Габиля Бадалова, главы «Crowd-1», а также Амина Гусейнова, Аловсата Мазандарова, Сабахира Фарзалиева, Ясина Амирли и Гейчек Дуньямалиевой, обвиняемых в создании финансовой пирамиды и хищении денег у граждан.
Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд назначен на 11 мая.
Отметим, что в результате операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в ноябре прошлого года, были выявлены исполнители схемы мошенничества «Crowd-1», получившей распространение в стране. В рамках организации международной мошеннической пирамиды в отношении Габиля Бадалова и еще 5 человек проведены оперативно-технические мероприятия, собраны доказательства преступной деятельности группы. Бадалов и другие члены преступной группы - Амин Гусейнов, Аловсат Мазандаров, Сабахир Фарзалиев, Ясин Амирли и Гейчек Дуньямалиева были вскоре задержаны и доставлены в Главное управление, где в своих первоначальных показаниях признали, что «Crowd-1» является финансовой пирамидой. В ходе проверки их офисов в Баку и Гяндже были обнаружены и изъяты электронные доказательства, имеющие отношение к делу.
В ходе расследования выяснилось, что преступникам удалось привлечь в мошенническую схему большое количество граждан. Члены банды злоупотребляли доверием граждан, убедив их в том, что они инвестировали в международную компанию и получат высокую прибыль. Участникам пирамиды заранее были обещаны скидки на платформах, связанных с игровыми, образовательными, туристическими и другими направлениями, а также ежемесячный доход за каждого вовлеченного в «Crowd-1».
Выяснилось, что ни одна из платформ, предлагаемых жульнической сетью, не работает. Также, несмотря на то, что обещанный гражданам доход от денег, уплаченных в сеть «Crowd-1», отражается на счетах пользователей внутри сети, обналичить эти деньги или перевести их на банковские карты невозможно. Между тем компания предлагала пострадавшим платежные пакеты от 99 до 2499 евро.
Следственным управлением Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. К следствию привлечены глава банды Габиль Бадалов и еще 5 человек. Решением суда члены банды заключены под стражу.
Жертвами мошеннической пирамиды стало 34 человека.