В Испании задержан известный украинский блогер
Правоохранительные органы Испании задержали известного украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, передает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности страны.
Сообщается, что Шарий задержан в ходе многоуровневой спецоперации 4 мая в результате взаимодействия СБУ и Офиса генпрокурора с международными ведомствами.
«Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо», - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины заподозрила Анатолия Шария в государственной измене.