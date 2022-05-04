Евросоюз может достичь соглашения по эмбарго российской нефти до конца недели

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info сообщила, что соглашение по введению эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе может быть достигнуто к концу текущей недели, а именно до 8 мая.

«Некоторые страны больше зависят от российской нефти, чем другие, поэтому мы должны попытаться найти решения, чтобы они могли присоединиться к этим санкциям», - сказала она.

Помпили считает, что ЕС будет «в состоянии сделать это». «Я думаю, что мы придем [к соглашению] к концу недели», — заключила Помпили.