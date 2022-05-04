Фонд Red Hearts в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и сетью супермаркетов Bravo запустил новый проект под названием Batareyaları təhvil ver, təbiəti qoru («Сдай батарейки, защити природу»). В рамках проекта проводится сбор непригодных для использования потребительских батареек.

Для приема отслуживших свой срок батареек были установлены специальные коробки в супермаркетах Bravo, расположенных в ТЦ Gənclik Mall, 28 Mall, Dəniz Mall, Zefir Mall, поселке Ахмедлы, около станции метро «20 Января» и «Кёроглу». Проект направлен на отделение использованных батареек от других отходов, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. В будущем аналогичные боксы планируется разместить и в других городах и районах.