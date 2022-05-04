Фонд Red Hearts начал новый экологический проект фото
Фонд Red Hearts в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и сетью супермаркетов Bravo запустил новый проект под названием Batareyaları təhvil ver, təbiəti qoru («Сдай батарейки, защити природу»). В рамках проекта проводится сбор непригодных для использования потребительских батареек.
Для приема отслуживших свой срок батареек были установлены специальные коробки в супермаркетах Bravo, расположенных в ТЦ Gənclik Mall, 28 Mall, Dəniz Mall, Zefir Mall, поселке Ахмедлы, около станции метро «20 Января» и «Кёроглу». Проект направлен на отделение использованных батареек от других отходов, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. В будущем аналогичные боксы планируется разместить и в других городах и районах.
Собранные старые батарейки будут направляться на переработку в ООО Təhlükəli Tullantılar («Вредные отходы»). Проект имеет очень важное экологическое и просветительское значение с точки зрения защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса, поощрения вторичной переработки, сокращения отходов, предотвращения и эффективного управления вредными воздействиями батарейных отходов.
Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.