В Баку украли крупную сумму с банковского счета

В Баку с банковской карты украли деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, обратившаяся в 27-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции (РУП) жительница Баку сообщила, что с ее банковской карты были сняты без ее ведома 3000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи жительница Баку Техрана Гасымова и ее брат, житель Шекинского района Теймур Давудов. Проводится расследование.