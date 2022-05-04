В Украине назвали потери России в войне
«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. Также было уничтожено 1092 танка и 196 самолетов ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.
По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 24700 (+200) человек,
танков – 1092 (+15),
боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41),
артиллерийских систем – 499 (+8),
РСЗО – 169 (+6),
средств ПВО – 83 (+2),
самолетов – 196 (+2),
вертолетов – 155 (+0),
автомобильной техники – 1907 (+40),
кораблей/катеров – 10 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
специальной техники – 38 (+0),
крылатых ракет - 89 (+2).