В Украине назвали потери России в войне

«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. Также было уничтожено 1092 танка и 196 самолетов ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24700 (+200) человек,

танков – 1092 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41),

артиллерийских систем – 499 (+8),

РСЗО – 169 (+6),

средств ПВО – 83 (+2),

самолетов – 196 (+2),

вертолетов – 155 (+0),

автомобильной техники – 1907 (+40),

кораблей/катеров – 10 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет - 89 (+2).