В Алматы «отменили» марш «Бессмертного полка», переименовав его

В Алматы вместо «Бессмертного полка» в День Победы пройдет акция «Поклонимся героям». Жители города смогут пройти с фотографиями фронтовиков по улицам города, передает Orda.kz.

Издание отмечает, что последние два года из-за пандемии «Бессмертный полк» в Казахстане проходил в онлайн-режиме. В этом году в некоторых городах акиматы и активисты сообщили, что акция пройдет также на единой информационной одноименной платформе и в соцсетях.

Ранее от шествия отказались в Нур-Султане, Актау и Петропавловске.