Российский тележурналист Владимир Соловьев обрушился с критикой на создателя сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицера ГРУ армии России в отставке Игоря Гиркина (Стрелков).

Соловьев напомнил о «пораженческих» выступлениях Игоря Стрелкова по поводу войны в Украине, назвав его предателем.

По словам тележурналиста, в 2014 году Стрелков добровольно оставил захваченный город Славянск и отступил к Донецку. Журналист утверждает, что он к тому моменту получил необходимое подкрепление и просто «сдал огромные территории».

«Стрелков до сих пор боится ехать в Донецк, потому что там его застрелят как предателя», - сказал Соловьев, отметив, что Гиркин был хорошим офицером, но не справился с ролью полководца.