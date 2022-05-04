Россия отрепетировала тактический ядерный удар по Европе

В Калининградской области, максимально приближенной к «целям» на территории Европы, в среду состоялись учения комплексов «Искандер». Способные стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, «Искандеры» «выполнили электронные одиночные и групповые пуски». Об этом пишет The Moscow Times.

Целями были пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника».

Ракетчики «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, который, по замыслу учений, мог быть и ядерным. После пусков расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности».