Ильхам Алиев поздравил Виктора Орбана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Венгрией направил поздравительное письмо венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, передает АзерТАдж.

«Хотя история наших современных дипломатических связей охватывает 30-летний период, между нашими народами существуют продолжающиеся на протяжении веков традиции дружбы и сотрудничества. Венгрия является близким другом и партнером Азербайджана. C удовлетворением хочу отметить, что за последние десятилетия наши межгосударственные отношения динамично и всесторонне развивались, вышли на уровень стратегического партнерства, еще больше расширились наши отношения в политической, экономической, гуманитарной и других сферах», - говорится в письме.

Глава государства отметил, что сегодня между Азербайджаном и Венгрией существует активное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной и других областях: «Считаю, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества».