Ильхам Алиев поздравил Виктора Орбана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Венгрией направил поздравительное письмо венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, передает АзерТАдж.
«Хотя история наших современных дипломатических связей охватывает 30-летний период, между нашими народами существуют продолжающиеся на протяжении веков традиции дружбы и сотрудничества. Венгрия является близким другом и партнером Азербайджана. C удовлетворением хочу отметить, что за последние десятилетия наши межгосударственные отношения динамично и всесторонне развивались, вышли на уровень стратегического партнерства, еще больше расширились наши отношения в политической, экономической, гуманитарной и других сферах», - говорится в письме.
Глава государства отметил, что сегодня между Азербайджаном и Венгрией существует активное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной и других областях: «Считаю, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества».
«В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана ведутся широкомасштабные восстановительные работы и реконструкция. Мы были бы рады увидеть участие в этом процессе венгерских компаний. Азербайджан и Венгрия также эффективно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций. Мы высоко оцениваем поддержку Венгрией нашей страны в рамках Европейского Союза и наше сотрудничество по линии Организации тюркских государств. Уверен, что основанные на взаимном доверии и поддержке дружественные отношения между Азербайджанской Республикой и Венгрией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Венгрии – постоянного мира и благосостояния», - отмечается в письме.