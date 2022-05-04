В России заявили о прорыве «транспортной блокады» Крыма

В аннексированном Россией Крыму заявили, что транспортной блокады полуострова со стороны Украины больше нет. Об этом сообщили сегодня российские СМИ со ссылкой на «советника главы Крыма по информационной политике» Олега Крючкова.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — заявил Крючков.

По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью, и в ближайшее время начнут курсировать пассажирские поезда. Крючков утверждает, что в захваченных Россией регионах Украины полноценно заработал городской и междугородний транспорт.