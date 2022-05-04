Испания заморозила принадлежащие российским предпринимателям счета и фонды

Власти Испании заморозили 12 банковских счетов и фондов, которые связаны с пятью российскими предпринимателями, подпавшими под санкции Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на Europa Press.

По данным агентства, также были задержаны три яхты и приняты меры в отношении 23 объектов недвижимости, имеющих отношение к бизнесменам из России. Централизованный орган по предотвращению отмывания денег передал властям сведения о 14 российских предпринимателях и о ста связанных с ними физических и юридических лицах.

Вместе с тем орган также сообщил о 29 объектах недвижимости в Испании, имеющих отношение к подпавшим под санкции Евросоюза лицам, а также о причале для судов.