По Львову вновь выпустили ракеты, но сработала ПВО

«Львовская область трижды за минувшие сутки испытывала ракетные удары. Противовоздушная оборона справилась с российскими ракетами». Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в двух случаях была угроза ракетного удара с акватории Черного моря. В третьем – из стратегической авиации России с юго-востока.

«Благодарю наших бойцов ПВО, которые удержали небо над Львовщиной и сохранили покой», - подчеркнул Козицкий.