Вучич: заявление Путина усложнило позицию Сербии
Заявление президента РФ Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок.
"Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече… Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече", - цитирует слова Вучича РИА Новости.
"Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам - ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее", - заявил сербский лидер.
Отметим, Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что «ЛНР» и «ДНР» стали «независимыми» по аналогии с этим решением.