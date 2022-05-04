Вучич: заявление Путина усложнило позицию Сербии

Заявление президента РФ Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок.

"Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече… Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече", - цитирует слова Вучича РИА Новости.