BP увеличила добычу газа на «Шахдениз»

В первом квартале текущего года компания BP-Azerbaijan с газоконденсатного месторождения «Шахдениз», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыла около 6 миллиардов кубометров газа, что в годовом сравнении на 17,6% больше.

Как сообщили в компании, за отчетный период с месторождения было добыто около 9 миллионов баррелей конденсата, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча велась на платформах «Şahdəniz Alfa» и «Şahdəniz Bravo». «В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 72 миллиона кубометров в сутки, или свыше 26 миллиардов кубометров в год», - сообщили в компании.