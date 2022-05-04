Британия отозвала статус Мосбиржи

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) лишило Московскую биржу (MОЕХ) статуса признаваемой фондовой площадки, передают Ведомости со ссылкой на сообщение британского управления.

«HMRC отозвала первоначальное обозначение ММВБ 5 мая 2022 года. Инвестиции, размещенные на MOEX до этой даты, по-прежнему будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже. Любые инвестиции, сделанные с 5 мая 2022 года, не будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже», — говорится в сообщении.

Ранее Налоговая служба Британии заявила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов. Мосбиржа подчинилась требованию регулятора. В пресс-службе Мосбиржи пояснили, что статус признанной биржи дает резидентам Великобритании налоговые преференции по некоторым классам активов. Если же биржа утратит такой статус, налоговые преференции не будут распространяться на новые инвестиции.