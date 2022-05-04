Лукашенко: Не думал, что «спецоперация» России в Украине так затянется

«Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят россияне, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — сказал Лукашенко в интервью Associated Press.

Он добавил, что делает все, «чтобы остановить войну». Лукашенко упомянул, что благодаря ему начались мирные переговоры между Украиной и Россией. Однако он упрекнул Киев в нежелании договариваться с РФ.

«Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне», — заявил президент Беларуси.