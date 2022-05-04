Российский военный, отправленный в Украину из Карабаха: «Мы здесь готовы всех порешать»
В начале марта российские официальные лица опровергли утверждения о том, что некоторые российские миротворцы, размещенные в Карабахе, покинули Азербайджан по Лачинскому коридору, и были отправлены в Украину. Однако позже стало известно, что часть военнослужащих, входивших в состав российского миротворческого контингента в Карабахе, погибла в боях в Украине, а часть попала в плен.
Украинская служба «Радио Свобода» сообщает, что некоторые члены российского миротворческого контингента в Карабахе заняли позиции в селе Мощун под Киевом. Это установили на основании документов и дневников, найденных в домах, где российские военные останавливались и которые превратили в свой штаб.
Согласно сообщению, удалось установить владельца ноутбука, найденного в доме, который россияне превратили в медпункт. Это Муравьев Анатолий Викторович, 21 год, снайпер. В заметках Муравьев упоминает о «миротворческой миссии» в Карабахе, даже проявил творческие способности и попытался написать стихотворение: «Мы прибыли с России в Нагорный Карабах - Миротворческие силы - наша сила это флаг», «Мы готовы всех здесь порешать, если есть за что нам воевать».
Однако впечатления от войны у военнослужащего были не столь радужны. «Прошли проверку. Такая ж...а это просто п*ц, в рот е*л эту миротворческую деятельность. В следующем году точно х* поеду», - написал он.
Установлено, что Муравьев родом из Красноярского края России, поселок городского типа – Нижняя Пойма. Согласно посту его родственницы в соцсетях, ушел в армию в мае 2019 года. Сам Муравьев указывает тот же год в записной книжке, найденной в Мощуне.