Новрузбекова судят за участие в незаконных вооруженных формированиях

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу 52-летнего Эльхана Новрузбекова, который обвиняется в участии в составе незаконных военных подразделений.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на суде были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное рассмотрение назначено на 19 мая.

По данным СГБ, гражданин Азербайджана Эльхан Аманулла оглу Новрузбеков покинул Азербайджан и отправился сначала в Тегеран, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, откуда нелегальными путями перебрался на территорию других стран.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1 (участие в незаконных вооруженных формированиях) УК Азербайджана.