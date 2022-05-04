В свою очередь, Хонда Таро отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Японией успешно развивается во многих сферах, в том числе в политической и экономической. Он подчеркнул, что Азербайджан, играющий важную роль с точки зрения энергетической безопасности, является важным партнером Японии в регионе.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Хондой Таро.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Японией в области энергетики, альтернативной энергетики, экономики, гуманитарных, межпарламентских связей и других сферах.

Министр Байрамов проинформировал Таро о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана, целенаправленном разрушении Арменией азербайджанских территорий в период оккупации, широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, работах по очистке мин, охране экологии и окружающей среды. В частности, он выразил благодарность за участие японских компаний в данном процессе.