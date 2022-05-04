Кремль о влиянии разведданных Запада на «спецоперацию» в Украине

Военным России известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, это не способствует быстрому завершению "спецоперации", но не помешает доведению ее до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским Вооруженным силам. Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют в Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции", - цитирует его РИА Новости.

На вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков отметил, что "разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации".