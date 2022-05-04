В Кремле отреагировали на митинги в Армении
«Происходящее в Армении является внутренним делом страны, но Москва заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Ереван является союзником Москвы.
«Армения - это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам и большой друг. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в Армении снова наступил период стабильности, который позволит поэтапно двигаться в сторону реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху», - цитирует его ТАСС.