Кремль о «требованиях» бойцов «Азова»

Требования «украинских националистов», заблокированных на территории мариупольского завода «Азовсталь», по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Владимиру Путину известно о требованиях украинцев.

«Разумеется президент получает всю полноту информации, и, конечно, он все знает. Что касается подобных требований «националистов», которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Ну, дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем», - цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее представитель штаба операции по освобождению предприятия сообщил, что «украинские боевики», засевшие на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.