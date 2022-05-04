В Ереване скончался один из участников пикета

Скончался один из участников пикета на площади Франции в Ереване, сообщают армянские СМИ.

В университетскую больницу по скорой из одной из палаток на площади Франции доставили гражданина, личность которого пока не установлена.

«У него остановилось сердце. Все реанимационные мероприятия и действия врачей результата не дали», - сообщила в соцсетях глава аппарата Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. В частности, на площади Франции были установлены палатки.