Как вакцины влияют на организм? Отвечает специалист Минздрава

На вопрос, связанный с тем, что в последнее время в социальных сетях некоторые «эксперты» озвучивают мысли, что вакцины опасны для человеческого организма, Г.Габулов ответил, что во всем мире доказано: вакцинация является важнейшей профилактической мерой в борьбе с инфекционными заболеваниями. «Вызывает удивление, что некоторые так называемые «эксперты» ставят это утверждение под сомнение. Благодаря вакцинации были спасены десятки миллионов жизней, удалось ликвидировать оспу, значительно снизить заболеваемость менингитом, полиомиелитом, краснухой и дифтерией», - сказал он.

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана профессор Гусейн Габулов рассказал в интервью, опасны ли вакцины для человеческого организма, влияют ли они на иммунную систему детей и др.

По словам Г.Габулова, инфекционные заболевания составляют значительную часть всех болезней детского возраста: «Эти заболевания, особенно у детей раннего возраста, нередко могут протекать в тяжелой форме и даже привести к инвалидности. Одним из эффективных методов предупреждения таких заболеваний является вакцинация или иммунизация».

«Вакцина – это специально приготовленный иммунобиологический препарат, который вводится человеку для создания защиты против опасных инфекций, – продолжает специалист-эксперт Минздрава. - Современные вакцины способны эффективно предотвратить большинство вирусных и бактериальных инфекций, которые раньше приводили к тяжелым заболеваниям и даже смерти».

Габулов рассказал и о том, как вакцины вводятся в организм, отметив, что для этого используются разные способы: «Их выбор определяется механизмом формирования защитного иммунитета. Существует внутримышечный, внутрикожный, подкожный, пероральный (дозу вакцины закапывают в рот), интраназальный (препараты впрыскивают в носовые ходы) и другие способы введения вакцин».

Говоря о том, что некоторые родители относятся к вакцинации с неким предубеждением, считая, что лучше приобрести иммунитет, заболев естественным образом, а не с помощью прививки, Габулов отметил: «Вакцины помогают иммунной системе выработать необходимые защитные клетки-антитела против конкретных микробов и вирусов. При проникновении болезнетворных микробов в организм, эти клетки-антитела способны быстро и эффективно распознать и обезвредить вредные микробы. Некоторые люди считают, что иммунитет к инфекции после болезни стойкий и «натуральный». Однако даже если человек относительно легко перенес инфекционное заболевание (например, пневмококковую, менингококковую или гемофильную инфекцию), иммунитет к нему обычно нестойкий и переболевшим все равно надо будет вакцинироваться, чтобы повторно не заболеть».

По словам специалиста-эксперта Минздрава, если человек не вакцинирован и заболеет, это может быть причиной серьезных осложнений, инвалидности, повреждения головного мозга, печени и других органов: «Своевременно сделанная прививка, наоборот, защищает нас от таких нежелательных исходов. Важно учитывать еще один момент. Каждый не вакцинированный и заболевший человек является источником распространения инфекции для окружающих его людей».

Затронул врач и вопрос о том, что детям в течение первого года жизни делают несколько прививок, но некоторые считают, что это негативно влияет на иммунную систему детей: «Убедительно доказано, что даже одновременное введение несколько вакцин не оказывает нагрузки на иммунитет ребенка. Дело в том, что сразу после рождения дети ежедневно подвергаются воздействию сотен и тысяч инородных веществ и микроорганизмов, различных, в том числе и патогенных бактерий. Несмотря на это, иммунная система малыша успешно справляется с этой нагрузкой. Но, к сожалению, есть такие микробы, которые весьма опасны для малыша и, пока иммунная система начинает реагировать, такие инфекции могут оказать значительный вред здоровью. Как раз против этих микробов и существуют прививки».

Говоря о том, против каких возбудителей обычно проводят вакцинацию, Гусейн Габулов отметил, что в настоящее время проводят вакцинацию от таких опасных для здоровья детей заболеваний, как гепатит В, туберкулез, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, пневмония, корь, краснуха и др.