Израильская полиция работает над обеспечением безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме, где сегодня вспыхнули беспорядки, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня утром во время посещения Храмовой горы десятки участников беспорядков начали выкрикивать подстрекательские лозунги и нарушать общественный порядок, бросать камни и другие предметы в полицейских, охраняющих посещающих и поддерживающих безопасность и порядок в этом районе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один из полицейских получил легкие ранения. В настоящее время силы безопасности работают над обеспечением порядка на Храмовой горе. Израильские СМИ сообщают, что полиция применила средства для разгона толпы.

Еврейским паломникам впервые после месяца Рамазан разрешили подняться на Храмовую гору, пишут израильские СМИ. Газета "Едиот Ахронот" передает, что сотни израильтян выстроились у Магрибских ворот, чтобы посетить святыню, но в это время начались волнения среди мусульман.