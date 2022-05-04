Кремль прокомментировал появление Чубайса в Израиле

В Москве не следят за судьбой бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о появлении экс-главы «Роснано» в аэропорту Израиля, передает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль не имеет ни возможности, ни желания отслеживать перемещения Чубайса. «Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — заявил Песков.

Накануне Анатолий Чубайс вместе с супругой был замечен в аэропорту Израиля. Очевидцы предположили, что бывший глава корпорации «Роснано» мог прилететь из Италии ночным рейсом. По их словам, Чубайс покинул израильский аэропорт в сопровождении охраны.