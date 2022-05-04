Кремль: Приказ Путина не штурмовать «Азовсталь» остается в силе

Президент РФ Владимир Путин не давал новых приказов насчет завода «Азовсталь» в Мариуполе, предыдущие решения об отмене штурма и блокировке промышленной зоны продолжают действовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, был ли отменен предыдущий указ Путина, сообщает ТАСС.

Песков также подтвердил, что блокировка завода сейчас продолжается. «Безусловно», - отметил Песков.