Отметим, что соревнования пройдут в освобожденном поселке Суговушан и на Мингячевирском водохранилище. Это первое спортивное соревнование, организованное на освобожденных территориях Азербайджана.

Сегодня в Мингячевире состоялся парад в честь открытия организованной Федерацией каноэ и гребли Азербайджана регаты «Кубок президента-2022», посвященной 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Федерации гребли haqqin.az рассказали, что члены грузинской, молдавской, турецкой, узбекской и азербайджанской команд прошли парадным маршем в Мингячевире. Спортсменов сопровождали группа волонтеров с государственным флагом Азербайджана, всадники в национальных костюмах на карабахских скакунах и специальный автомобиль с гребными лодками.

В завершение шествия президент Федерации гребли и каное Азербайджана Вугар Ахмедов, мэр Мингячевира Ильхам Исмаилов и представители федераций стран-участниц регаты «Кубок президента» посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.