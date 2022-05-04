В Харькове задержали российского шпиона – майора полиции

В Харькове задержан майор полиции за передачу разведданных России через своего родственника в Белгороде, передает СБУ.

Установлено, что оперуполномоченный подразделения визуального наблюдения, имеющий звание майора полиции, был привлечен к сбору разведданных в ущерб Украине.

«Определено, через его родственника, пенсионера ОМОНа из Белгорода, сотрудники ФСБ отработали майору задачу фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных сил Украины по территории Харьковской области. Сотрудники СБУ задокументировали, что за это время злоумышленник успел сфотографировать и передать через Телеграм в Россию фотоснимки зданий Управления СБУ в Харьковской области, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, одного из торгово-развлекательных центров в центре Харькова, станции технического обслуживания, где ремонтировалась автомобильная техника военнослужащих, а также фото военной техники на территории Харькова и области. По территории области злоумышленник перемещался на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах», - сообщили в спецслужбе.

Полицейский был задержан на одном из блокпостов возле Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружены три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.