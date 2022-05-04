Офис Зеленского: Украинские военные оттеснили россиян с «Азовстали»

По состоянию на четверг, 5 мая, воинам Вооруженных сил Украины в Мариуполе удалось отбить штурм территории завода «Азовсталь». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время телемарафона.

«Вчера вошли российские войска на территорию «Азовстали», но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию», - рассказал советник главы ОП.